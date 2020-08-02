منى 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واستقع جمهورية باكستان الإسلامية في المنطقة الفاصلة بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وتحدها من الغرب إيران وأفغانستان ، ومن الشمال الشرقي الصين، ومن الشرق الهند، ومن الجنوب المحيط الهندي.وتنقسم البلاد من الناحية الجغرافية إلى ست مناطق رئيسية هي منطقة الجبال المرتفعة الشمالية، ومنطقة الجبال المنخفضة الغربية، وسهل بلوخستان، ومرتفعات بوتوهار وسهلي البنجاب والسند .وتتميز باكستان بمناخ قاري متقلب على المستويين اليومي والموسمي، وذلك بحكم موقعها شمال مدار السرطان، وتعتدل درجات الحرارة في الجبال الشمالية المغطاة بالجليد .وتبلغ المساحة الإجمالية لجمهورية باكستان الإسلامية " 796096 " كيلو متر مربع ، وعاصمة باكستان إسلام أباد والمدن الرئيسية فيها كراتشي ولاهور وفيصل أباد واللغة الرسمية هي الإنجليزية والأردية والعملة الوطنية الروبية الباكستانية.كما بلغ عدد سكان جمهورية باكستان الإسلامية حسب إحصاء عام 2014 م أكثر من " 181 " مليون نسمة .// يتبع //11:49ت م0038

ويعتمد اقتصاد باكستان بصورة أساسية على الزراعة وهي القطاع الذي يعمل به نصف قوة العمل ويُوَلِّدُ سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نصف المداخيل التصديرية .وتتمثل أهم المحاصيل الزراعية في القطن والقمح والأرز وقصب السكر والفواكه والخضر والحليب ولحم البقر والبيض، وتنتج الفلاحة سلعا للاستهلاك المحلي وللتصدير، مثل اللحوم ومنتجات الألبان والصوف الذي يستخدم في صناعة السجاد والجلود بأنواعها .وتعد باكستان إحدى أكبر مصدِّري القطن في آسيا ويُذكر من بين الموارد الطبيعية المتوفرة في باكستان مخزون ضخم من الغاز الطبيعي، ومخزون محدود من النفط الخام، والفحم وخام الحديد والنحاس والملح والحجر الجيري، ويعد استخراج الفحم أحد أقدم الصناعات في باكستان، ومن بين أهم الصناعات التحويلية .. المنسوجات وتجهيز الأغذية والإسمنت والسكر والصلب .ومن أهم الصادرات الرئيسة لباكستان القطن والمنسوجات القطنية والأرز والجلود والسجاد اما الواردات فهي المشروبات غير الكحولية والسلع المصنعة والمكائن ومعدات النقل والخضروات .// انتهى //11:49ت م0039