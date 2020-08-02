تونس 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم عودة المخاوف إلى الشارع التونسي بعد ارتفاع حالات الإصابة المحلية بفيروس كورونا، مشيرة إلى إعلان وزارة الصحة التونسية اكتشاف 16 إصابة جديدة بالفيروس بين الموظفين في مطار تونس قرطاج بالعاصمة التونسية، وتسجيل حالة وفاة جديدة بعد أشهر من استقرار عدد الوفيات عند الخمسين وفاة.وتطرقت إلى الوضع في ليبيا، وردود الفعل الدولية تجاه الأزمة الليبية.وكتبت صحف تونس في الشأن الدولي عن إعلان وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي أن روما تنوي الشروع في إجراءات طرد المخالفين الذين وصلوا منذ أوائل مارس الماضي.// انتهى //11:50ت م0040