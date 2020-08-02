عام / أمانة جدة تواصل حملة تطبيق الإجراءات الاحترازية للصوالين بنطاق أبرق الرغامة
الأحد 1441/12/12 هـ الموافق 2020/08/02 م واس
جدة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس
واصلت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية حملاتها لإلزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الصحية لمنع انتشار فايروس كورونا الجديد ، حيث أنذرت 14 محلاً من صوالين الحلاقة التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وذلك من إجمالي 21 موقعاً شملتها الجولات التفتيشية، وجرى إشعارها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عليها .
وأفاد رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد بن محمد القحطاني ، أن الفرق الميدانية أغلقت ثمانية من الصوالين المخالفة للإجراءات الاحترازية بالنطاق ، مؤكداً أن المتابعة مستمرة لمتابعة تطبيق التقيد بالإرشادات الصحية العامة ، وتشديد الرقابة على المنشآت المتعلقة بالصحة ، حرصاً على سلامة المواطن والمقيم والحيلولة دون انتشار العدوى .
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12:08ت م
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