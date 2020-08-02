عنيزة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأعلنت اللجنة المنظمة لموسم عنيزة للتمور الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بعنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة عن عودة نشاط ساحة المزادات في المدينة الغذائية صباح غد الاثنين ، بعد توقفها لمدة اربعة ايام تزامنا مع أيام عيد الاضحى المبارك .وبين نائب رئيس مجلس ادارة غرفة عنيزة المدير التنفيذي لموسم عنيزة للتمور خالد بن محمد الصيخان أن ساحة المزاد في المدينة الغذائية تخضع للفحص الصحي من قبل بلدية عنيزة قبل دخولها المزاد فجر اليوم التالي، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية مستمرة وستتواجد فرق القطاع الصحي من مستشفى الملك سعود بعنيزة .وأشار الى أن مبيعات التجزئة مستمرة في جادة التمور وسط المنطقة المركزية على طريق الأمير فيصل بن مشعل ( الدائري الداخلي ) وهي منطقة مخصصه لبيع التمور ومنتجاتها لرواد الأعمال من الشباب والشبات, كما تستمر الفعاليات المصاحبة في قلب المنطقة المركزية أمام مجمع عنيزة التجاري .//انتهى //12:19ت م0045