مكة المكرمة 11 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 01 أغسطس 2020 م واسأغلقت بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 مطاعم مخالفة للإشتراطات الصحية، وذلك خلال جولاتها الرقابية على المطاعم و المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية.وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد، أن المخالفات المرصودة على المطاعم تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، ووجود حشرات داخل المطاعم، مشيراً إلى إتلاف 40 كيلوجراماً من المواد الغذائية التالفة لسوء الحفظ والتخزين.وأكَّد أن البلدية خلال هذه الفترة تُكثف أعمالها الرقابية والتفتيشية على كافة المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من سلامة الغذاء، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن كافة الملاحظات والمخالفات المتعلقة بالخدمات البلدية من خلال التواصل عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.// انتهى //12:37ت م0047