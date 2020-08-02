حجة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 23 يوليو إلى 29 يوليو 2020م، في قسم التسجيل والفرز 161 مستفيدًا، وقسم الملاحظة 52 شخصًا، وعيادة التنويم والعلاج 16 مستفيدا، والصيدلية 180 شخصًا، وقسم معالجة الوبائيات 161 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 150 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، فيما نفذت 4 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//12:59ت م0050