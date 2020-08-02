مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واستنظم الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بشؤون الحرمين عبر تطبيق(zoom) دورة في القاعدة النورانية التي تهتم بتعليم الطريقة الصحيحة لنطق الحروف العربية , والعناية بمخارج الحروف وصفاتها والنطق الصحيح لها.وأوضح مدير إدارة شؤون المصاحف والكتب بالمسجد الحرام غازي الذبياني أن الدورة تنطلق غدا "وتستمر لمدة سبعة أيام وذلك عبر تطبيق(zoom) من الساعة (١ظهراً) حتى الساعة (٣ عصراً ), مبينًا أن الدورة تدور حول محورين أساسيين هما: تعليم الطريقة الصحيحة للهجاء, والعناية بمخارج الحروف وصفاتها ومعرفة رسم المصحف العثماني وضبطه, من خلال القاعدة النورانية وأن الفئات المستهدفة لهذه الدورة هم حفظة كتاب الله-عز وجل- ومعلمي حلقات القرآن الكريم, ومعلمي الصفوف الأولية ومعلمي رياض الأطفال , والطلاب بشكل عام.وأشار إلى أن هذه الدورات تأتي بحرص ومتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس,وما يوليه من اهتمام كبير في خدمة كتاب الله - عز وجل – يأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله - لأداء رسالة الحرمين الشريفين وقيم هذا الدين العظيم.// انتهى //13:01ت م0051