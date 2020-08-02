الجزائر 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بتهنئة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة عيد الأضحى للطواقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي الجزائري، وأفراد الجيش الجزائري المرابطين على طول الحدود وفي المعابر، مبرزة تلقيه اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث تبادل معه التهاني.وأخبرت عن مباحثات وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مع نظيره الصيني وانغ بي، هاتفيًا، مفيدة أن الطرفين اتفقا على ضرورة المضي قدمًا في مبادرة الحزام والطريق واستئناف المشاريع الصينية في قطاعات البنى التحتية والصناعة والموانئ والطاقة.وأبرزت تحذيرات المبعوثة الأممية بالنيابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، من خطر تحول النزاع إلى حرب إقليمية، مؤكدة في تصريحات لها لدى زيارتها لبريطانيا أمس، أن الشعب الليبي يزداد خوفًا من وقوع مصيره في أيدي لاعبين خارجيين.وتحدثت صحف الجزائر عن إعلان وزارة الدفاع الفرنسية مقتل جندي فرنسي في تشاد، مشيرة إلى تأكيد مصادر أمنية مقتل 10 أشخاص على الأقل في هجوم إرهابي لجماعة بوكو حرام على قرية تشادية.// انتهى //13:09ت م0053