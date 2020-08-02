الباحة 12 ذو الحجة 1441هـ الموافق 02 اغسطس 2020 م واسانطلقت أمس فعاليات (بيت البادية) التي ينظمها مجلس شباب منطقة الباحة وجمعية البر الأهلية ببني كبير ، وذلك على سد الجنابين ببلجرشي .وأوضح رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم بن خالد ظهران أن هذه الفعالية جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة الباحة و بمتابعة واشراف مباشر من وكيل الإمارة المكلف أحمد بن صالح السياري، مشيراً إلى أن الفعاليات تتضمن فلكلورات وعروض شعبية وامسيات شعرية وعزف على الربابة البدوية.وبين أن الفعاليات تستمر إلى ثالث أيام عيد الاضحى المبارك، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تعد امتداد لفعاليات المجلس لهذا العام ، موجهاً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ما يوليه من اهتمام لدعم كافة شرائح المجتمع .// انتهى //13:15ت م0054