كوالالمبور 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسسجّلت ماليزيا اليوم 14 حالة إصابة جديدة بمرض (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 8999 حالة.وأوضحت وزارة الصحة الماليزية أن هناك 13 حالة من بين الحالات الجديدة انتقلت محليا لماليزيين، بينما توجد حالة واحدة فقط قادمة من الخارج، وهي لأجنبي جاء من الفلبين, مشيرة إلى تعافي 17 مصابا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 8664 شخصا, مبينة أنه لم تسجيل أي حالات وفاة، ليتوقف بذلك عدد الوفيات عند 125 حالة.// انتهى //13:52ت م0059