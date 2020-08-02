الطائف 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً يتضمن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والجموم ، والخرمة، والطائف، وميسان، والعرضيات، والعاصمة المقدسة، والكامل، والمويه، وتربه، وخليص، ورنية والمشاعر المقدسة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية.وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة الواحدة صباح الغد ً.// انتهى //13:57ت م0061