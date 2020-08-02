الطائف 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واساستقبلت مسالخ أمانة الطائف خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك اكثر من 9200 أضحية .وأوضحت الأمانة في بيان لها أن الأضاحي توزعت على كافة المسالخ داخل مدينة الطائف ونقاط الذبح والمطابخ المصرح لها، مؤكدة أنها وضعت خطة شاملة، واتخذت الاستعدادات اللازمة لاستقبال الأضاحي من خلال تجهيز المسالخ النظامية ونقاط الذبح والمطابخ المصرح لها.وبينت أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، بالإضافة إلى وجود جزارين مؤهلين وضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح وذلك حفاظاً على صحة وسلامة اللحوم والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحيحة وآمنة.وأشارت إلى أنه تم تكليف عدة فرق ميدانية لمتابعة سير العمل في المسالخ ونقاط الذبح والمناطق المحيطة بها وتكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذالمستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي .// انتهى //15:13ت م0070