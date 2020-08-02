مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسنفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلةً في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.وأوضح رئيس بلدية الغزة الفرعية المهندس ممدوح بن محمد العبيد، أنه تم تنفيذ عدة حملات رقابية على المنشآت الغذائية، أسفر عنها رصد بعض المخالفات على المطاعم، تمثلت في سوء تداول المواد الغذائية ، وتدني في مستوى النظافة العامة، مشيراً إلى إتلاف 12 لتر سلطة لسوء التخزين و 25 كجم مواد غذائية لسوء الحفظ.وأشار المهندس ممدوح العبيد إلى تكثيف الجولات على المطاعم وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات البلدية.من جانبٍ آخر تم مُراقبة المطابخ في المنطقة، والتشديد على النظافة ونقل مخلفات الذبح و التخلص منها بالطرق الصحية المتبعة.وأكَّد " العبيد" على ضرورة التزام المطاعم والمطابخ بالإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها .// انتهى //15:15ت م0071