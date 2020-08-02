منى 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسيلقي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل بن محمد البصيلي عند الخامسة من مساء اليوم محاضرة بعنوان : "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً" ضمن برنامج "حج بسلام وأمان" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة خلال موسم الحج لهذا العام.ويتناول البصيلي خلال المحاضرة معالم الوسطية في الإسلام ويسر الشريعة، إلى جانب عدد من الأحكام التي تهم الحجاج في ختام الحج وتوجيهات عامة.// انتهى //15:31ت م0077