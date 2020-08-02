القاهرة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واساتفق وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم مع نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح خلال اتصال هاتفي على تواصل وزيري الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.وأوضحت الخارجية المصرية في بيان اليوم أن الاتصال بين الوزيرين تناول الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية، وذلك في إطار الحرص على التواصل بين البلدين ضمن العلاقات المُميزة القائمة بينهما وعلى رعاية مواطني البلدين المُقيمين في كل منهما.وأكد وزير خارجية الكويت خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال المدة القادمة.// انتهى //15:44ت م0079