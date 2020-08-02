الدمام 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسنظمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام لقاءً افتراضياً لخريجي كلية التربية بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، وعدد من منسوبي الكلية وأعضائها، وذلك ضمن برنامج "تلاقي" الذي تنظمه الجامعة لمختلف خريجي كلياتها.ونوه الدكتور القاضي خلال اللقاء بالجهود والعطاء المبذول من القيادة الرشيدة في الحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، والمتابعة الحثيثة في توجيه الجهات المعنية إلى القيام بواجبها في وقاية المواطنين وتلبية حوائجهم، متمنيا للخريجين التوفيق.من جانبه أكد عميد كلية التربية الدكتور عادل أبودلي على ما تلقاه كلية التربية من اهتمام كبير أسهم في تطورها وتحديثها، وإعداد أجيال من الخريجين على قدر من العلم والطموح للتطوير والارتقاء بإنجازاتهم، حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد لما يحملونه من أمانة التعليم، وإعداد الأجيال الواعدة الذين سيخدمون مجتمعهم ووطنهم في المجالات كافة.بدورها استعرضت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية الدكتورة أماني البحر الخدمات التي يقدمها المركز من خلال بطاقة الخريج وبرنامج "تلاقي"، والدورات التدريبية، وتطبيق (لينكد إن) وأهميته في بناء السيرة الذاتية والحصول على فرص وظيفية واعدة، مشيرة إلى إطلاق منصة التوظيف التي تربط سوق العمل بالخريجين.// انتهى //16:12ت م0082