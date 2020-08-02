‎الباحة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسدعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده منطقة الباحة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام حسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.‏وأوضحت المديرية أن التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ابتداء من مساء هذا اليوم حتى يوم غدٍ.ودعت إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.وتهيب مديرية الدفاع المدني بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، متمنين السلامة للجميع.// انتهى //17:34ت م0086