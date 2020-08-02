نجران 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واساستقبلت متنزهات منطقة نجران وحدائقها الأهالي والزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ساعدت الأجواء الغائمة والماطرة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام في الخروج للتنزه والاستمتاع بقضاء أوقات جميلة في تلك المتنزهات والحدائق والميادين العامة التي هيأتها أمانة نجران، مع أخذ جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن الأمانة هيأت وجهزت متنزهات الملك فهد، وأبا الرشاش، وشلال العريسة، إلى جانب تهيئة ٣٥ حديقة، و 9 مسطحات خضراء، و 5 ساحات في عدد من الأحياء بالمنطقة، إلى جانب تهيئة ٩ مماشٍ، و 7 ميادين عامة، و 3 شلالات، و ٩ نوافير، وذلك من خلال صيانة المرافق العامة ومجاميع ألعاب الأطفال والملاعب الرياضية وأعمدة الإنارة، إضافة إلى أعمال صيانة المسطحات الخضراء، وزراعة الزهور المتنوعة في الممرات والشوارع الرئيسة .// انتهى //17:35ت م0087