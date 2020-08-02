الأحساء 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي هجر في الأحساء أمس، تدريباته اليومية، وذلك بعد قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك استعداداً لاستكمال منافسات الموسم الرياضي للعام الحالي.وشهدت تدريبات الفريق بعد اجتماع الجهاز الفني مع اللاعبين، مجموعة من التمارين اللياقية عبر محطات مختلفة، وتطبيق اللاعبين حزمة من التدريبات الفنية في الجوانب الدفاعية والهجومية، كما خضع حراس المرمى لتدريبات خاصة مع مدرب الحراس، واختتمت التدريبات بمناورة كروية.// انتهى //17:37ت م0090