‎الباحة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أنه فُتحت بوابات سد الرميضة بقلوة, وجرب بالعقيق, ومعشوقة بالقرى, والملد بالباحة, ووادي الصدر, والضحيان ببني حسن, كما أُغلقت عقبة قلوة احترازياً.وأشار العقيد الغامدي إلى نشر دوريات السلامة على امتداد الوادي لتنبيه جميع الأخوة المواطنين والمقيمين وتحذيرهم من مخاطر عبور الأودية والطرقات الواقعة على ضفاف مجرى السد ورفع تقارير مستمرة عن حالة الأودية, محذراً المواطنين والمقيمين من خطر الاقتراب من مجرى مياه السد، داعياً للالتزام بتعليمات الدفاع المدني، آملاً من الجميع الاستماع للتنبيهات التي تطلقها دوريات السلامة، ومتمنياً للجميع السلامة الدائمة .‏ // انتهى //17:39ت م0091