عمّان 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسيستأنف الدوري الأردني لكرة القدم غدا الاثنين فعالياته بدون جمهور، بعد نحو 5 أشهر من توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد.وتقام يوم غد مباراتين في اطار مباريات الأسبوع الثاني من الدوري، حيث يلتقي فريقا الوحدات والسلط على ستاد عمان الدولي، فيما يلتقي فريقا الرمثا والاهلي على ستاد الحسن الدولي.وتستكمل مباريات الأسبوع الثاني يومي الثلاثاء والأربعاء.وكانت مباريات الدوري الأردني لكرة القدم موسم 2020 انطلقت مطلع مارس الماضي، حيث لعب كل فريق مباراة واحدة قبل أن تتوقف المباريات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.// انتهى //18:52ت م0107