مأرب 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسقال وكيل محافظة ذمار اليمني فضل الحربي: "لا خيار أمام اليمنيين سوى مقاومة ميليشيات التمرد الحوثية والتصدي لانقلابها الدموي على الدولة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية المخطوفة وتحرير الأراضي اليمنية كافة من سيطرتها".وأشاد الوكيل الحربي في كلمته اليوم خلال المهرجان العيدي الذي نظمته هيئة الإسناد الشعبي بالمحافظة ونشرتها وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// بالانتصارات التي يسطرها الجيش الوطني اليمني ورجال المقاومة الشعبية.// انتهى //18:52ت م0108