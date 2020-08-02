الرياض 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسيستأنف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مبارياته بعد غدٍ الثلاثاء بانطلاق الجولة الـ 23 التي تأتي عقب توقف البطولة لأكثر من أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا.وبينما تعود كرة القدم في المملكة تدريجياً إلى طبيعتها إلا أن الإجراءات الوقائية والاحترازية تعني أن المباريات ستكون ذات طبيعة مختلفة سواءً داخل المستطيل الأخضر أو خارجه.وبخلاف أن المباريات ستقام في غياب تام للجماهير، أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن دليل إرشادي شامل يحتوي على جميع الإجراءات والاحتياطات التي ستُطبّق خلال المباريات الـ 64 المتبقية من الموسم الكروي، بدءاً من وصول اللاعبين إلى ملعب المباراة ومروراً بغرف الملابس وتمارين الإحماء وانتهاءً بوقت المباراة نفسها ومغادرة الملعب.وستُتخَّذ إجراءات وقائية دقيقة منذ اللحظة الأولى لوصول اللاعبين إلى الملعب المستضيف للمباراة، إذ سيصل كل فريق في حافلات متعددة جميعها معقمةً بشكلٍ كامل وفي أوقات مختلفة عن الفريق الآخر، كما أن نقطة الوصول ستكون في مناطق منفصلة، أما غرف الملابس فستُعقَّم قبل وصول الفريقين وبعده وكذلك بين الشوطين.وسيتقيد اللاعبون بإجراءات التباعد الاجتماعي داخل غرف تغيير الملابس، وليس ذلك فحسب، بل سيلتزم الموجودون بجوار غرف الملابس وداخلها بتجنب الازدحام، كما سيتجنب جميع الموجودين -بما فيهم اللاعبين- المصافحة.أما في مدة الإحماء قبل المباريات فيوصي الدليل الإرشادي لعودة مباريات الدوري بدخول الأفراد المصرح لهم فقط إلى منطقة الملعب المستضيف للمباراة، وفيما يخص الأفراد الموجودين خارج حدود المستطيل الأخضر فسيتوجب على المدربين وأعضاء الأجهزة الإدارية والطبية وحكام الفار ارتداء الكمامات طوال الوقت.ومن أجل تطبيق أقصى درجات التباعد خلال المباريات سيستخدم كل فريق مدخلا خاصا إلى أرض الملعب حسب إمكانيات كل ملعب، إضافة إلى ذلك سيكون من الممنوع العناق والمصافحة بين اللاعبين قبل المباراة وبعدها أو عند الاحتفال بالأهداف، ولن يُسمح بالبصق والمضمضة داخل ساحة الملعب قبل المباراة وأثناءها وبعدها، وكذلك الحال بالنسبة لتبادل القمصان بين اللاعبين، كما سيرتدي القائمون على جمع الكرات الكمامات طوال الوقت.وستطبق الإجراءات الاحترازية كذلك على وسائل الإعلام والصحفيين المشاركين في تصوير المباريات وتغطيتها، حيث سيقومون بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتقليل الحركة والاحتكاك إلى أقل قدر ممكن، إضافة إلى النظافة الشخصية من غسل اليدين وتجنب لمس الأسطح وتعقيم الأيدي وارتداء القفازات، كما سيُمنع وجودهم في ممرات اللاعبين والحكام وغرفهم قبل المباراة وأثناءها وبعدها.وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أطلقت حملة #دورينا_رجع احتفالاً باستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي يمكن للجماهير من خلالها التعبير عن حماسها تجاه ناديها ولاعبيها المفضلين من خلال مشاركة التعليقات والصور ومقاطع الفيديو.وكانت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد استأنفت تدريباتها في 21 يونيو استعداداً لاستئناف البطولة التي تُختتم في 9 سبتمبر المقبل، من أجل إتاحة الفرصة للتحضير للموسم الجديد 2020-2021 الذي من المقرر أن ينطلق في 16 أكتوبر.// انتهى //19:11ت م0109