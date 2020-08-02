رفحاء 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسقام فريق من إدارة قطاع شعبة نصاب الصحي بزيارة للمرضى المنومين بمستشفى الشعبة العام وكذلك الكادر الطبي والفني والإداري وتقديم التهنئة والهدايا الخاصة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ ، مطبقاً خلال الزيارة الإجراءات الاحترازية المتبعة لتوفير أقصى درجات الحماية للمرضى والمراجعين وموظفي المستشفى ، راجين للمنومين الصحة والعافية وأن يشاركوا أهلهم وذويهم فرحة العيد في القريب العاجل.// انتهى //19:15ت م0111