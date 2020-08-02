اجتماعي / قطاع الشعبة الصحي يعايد المرضى والكوادر الطبية والإدارية
الأحد 1441/12/12 هـ الموافق 2020/08/02 م واس
رفحاء 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واس
قام فريق من إدارة قطاع شعبة نصاب الصحي بزيارة للمرضى المنومين بمستشفى الشعبة العام وكذلك الكادر الطبي والفني والإداري وتقديم التهنئة والهدايا الخاصة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1441هـ ، مطبقاً خلال الزيارة الإجراءات الاحترازية المتبعة لتوفير أقصى درجات الحماية للمرضى والمراجعين وموظفي المستشفى ، راجين للمنومين الصحة والعافية وأن يشاركوا أهلهم وذويهم فرحة العيد في القريب العاجل.
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19:15ت م
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