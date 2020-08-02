الرياض 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسيلقي فضيلة إمام وخطيب مسجد قباء الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم المحاضرة الختامية لبرنامج " حج بسلام وأمان" الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة عبر قناة الوزارة باليوتيوب .يشار إلى أن برنامج " حج بسلام وأمان" من البرامج النوعية التي أطلقها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإوشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بداية موسم الحج، وشهد عشر محاضرات علمية بمعدل محاضرتين يومياً، شارك في تقديمها نخبة من العلماء وعدد من دعاة الوزارة بموضوعات عن الحج وأحكامه، والحث على الوسطية واغتنام الأوقات الفاضلة لاسيما شهر ذي الحجة .// انتهى //19:18ت م0112