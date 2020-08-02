الدمام 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسشارك 132 متطوعاً في حملة التطوع لصلاة عيد الأضحى المبارك، الذي نظمه مركز التطوع الصحي لصحة المنطقة الشرقية في أكثر من 18 جامعاً بمدينة الدمام ومحافظتي الخبر والجبيل، وذلك بالتنسيق مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.وأوضحت صحة الشرقية أن المتطوعين الصحيين قاموا بنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء أداء فريضة صلاة العيد، استفاد منها أكثر من 8000 شخص، مشيرة إلى أن مشاركة المتطوعين كان لها الأثر الكبير على توعية المصلين من خلال ضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستخدام السجادة الخاصة في جميع الصلوات، ومداومة لبس الكمامة، وعدم تكدس المصلين، مع التأكيد على الفئات الأكثر عرضة للإصابة بتجنب الازدحام والخروج من المنزل.وتأتي هذه المشاركة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المملكة كي نعود للحياة الطبيعية، ومواكبة للشعار الذي سبق أن أُطلق "نعود بحذر" الهادف إلى رفد الجهود المبذولة لنشر الوعي والتثقيف الصحي في مختلف مناطق الشرقية بقيادة المتطوعين الصحيين، ومشاركة جميع الفئات المجتمعية خاصة الجمعيات الأهلية وغير الربحية ذات العلاقة.// انتهى //19:19ت م0113