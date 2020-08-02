أبوظبي 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واستبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.وبحث الجانبان خلال الإتصال العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:22ت م0114