أبوظبي 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واستبادل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت التهنئة بعيد الأضحى المبارك.وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بدوام الصحة والعافية والعمر المديد، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار.وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات كافة، وتبادلا وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وناقشا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:35ت م0121