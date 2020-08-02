الرياض 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسنظمت دور الإيواء ومراكزها التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضيين الكثير من البرامج الاجتماعية والدينية والمعايدات لفئاتها المشمولة بالرعاية والكادر العامل معهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وسط مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي .وانطلقت الفعاليات -التي شملت دور رعاية المسنين والمسنات، ومراكز التأهيل للإناث بحي القدس والدرعية والخرج، ودور الملاحظة للبنين، والتربية الاجتماعية للبنات، ودار الضيافة للفتيات، ومؤسسة رعاية الفتيات- من مساء يوم عرفة بالمحاضرات الدينية والتثقيفية عن فضل وآداب صيام يوم عرفة، والعيد وشراء الأضاحي وتجهيزات العيد، وامتدت إلى صلاة يوم العيد والإفطار بعد ذبح الأضاحي ثم تبادل التهاني والتبريكات وتوزيع بطاقات المعايدة والعيديات والهدايا على جميع المقيمين والمقيمات بطرق مبتكرة تضمن تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وحماية جميع الفئاتالمستفيدة من الرعاية .// انتهى //19:54ت م0123