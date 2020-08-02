تبوك 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واساستقبلت مسالخ منطقة تبوك، خلال يومي العيد الماضيين، ما يزيد عن 8702 أضحية في 11 مسلخا بالمنطقة.وأكدت أمانة تبوك أن الأضاحي توزعت ما بين ثلاثة مسالخ في مدينة تبوك ومنها ؛ المسلخ الأهلي الذي استقبل (1286) أضحية ، ومسلخ حي النظيم (828) أضحية، فيما استقبل المسلخ الدولي (880) أضحية، ليبلغ إجمالي ما اُستقبل في مدينة تبوك (2994) رأسا من الأنعام, إضافة إلى ( 5656 ) أضحية استقبلتها مسالخ البلديات بمدن ومحافظات المنطقة.وأوضحت "الأمانة" أن المسالخ شهدت سهولة تامة في حركة الدخول والخروج لمركبات المواطنين والمقيمين وعمليات استلام وتسليم الأضاحي، مشيرة إلى أنها قامت بتجهيز 11 مسلخا رئيسا بالمنطقة لاستقبال الأضاحي ، بطاقة استيعابية تزيد عن 4,730 أضحية يومياً بالإضافة إلى الأضاحي التي استقبلتها المطابخ المؤقتة.وأشارت إلى أنها قامت بإعداد خطة شاملة لتنظيم العمل وتكثيف الجهود الدورية عبر الجولات الميدانية لضمان استمرارية العمل ، حرصاً على الصحة العامة والتأكد من سلامة ما يقدم للاستهلاك خلال عيد الأضحى ، ما كان له الأثر الأكبر في نجاح خطتها لمواجهة الإقبال المتزايد على المسالخ، 3 منها في مدينة تبوك بطاقة استيعابية يومية لـ 700 أضحية للمسلخ الواحد , و8 مسالخ في المحافظات والمراكز التابعة ، بطاقة استيعابية تقارب الـ 2630 أضحية ، لضمان الذبح وفقا للاشتراطات الصحية السليمة.وأكدت أنها وجهت جميع المسالخ باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل غرف الانتظار ، كما خصّصت عدة فرق ميدانية لمتابعة سير العمل في المسالخ ، والتأكد من تطبيقها جميع الاشتراطات الصحية، من خلال أطباء بيطريين ومراقبين صحيين مؤهلين، مع تكثيف أعمال فرق النظافة والتنفيذ المستمر لعمليات التعقيم والتطهير والإصحاح البيئي.// انتهى //20:40ت م0125