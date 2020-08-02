واشنطن 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 2 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 58,947 إصابة مؤكدة و 1,132 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,601,526 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 154,002 حالة وفاة.// انتهى //21:15ت م0135