الدمام 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسشهد مستشفى الولادة والأطفال بالدمام خلال الأيام الثلاثة الأولى من عيد الأضحى المبارك ولادة 46 طفلاً .وأوضح المدير التنفيذي لمستشفى الولادة والأطفال بالدمام الدكتور عبدالوهاب سليمان الجباري، أن الولادات تمثلت في 9 ولادات بإجراء عملية قيصرية، و 37 ولادة طبيعية، مفيداً أن إسعاف النساء قدم خدمات إسعافية إلى 209 حالات، وأن 66 حالة جرى تنوميها لمتابعة الفحوصات والإجراءات اللازمة، بينما قدم إسعاف الأطفال خدماته إلى 158 حالة طارئة، نُوّمَ 21 منها.من جهة أخرى زار فريق من منسوبي المستشفى الأطفال المنومين ضمن المعايدة السنوية للاطمئنان على صحتهم، وتقديم الهدايا لهم بهذه المناسبة.// انتهى //21:25ت م0136