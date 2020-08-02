جدة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسشهدت ساحات وواجهات محافظة جدة البحرية توافد الزائرين خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وسط تكثيف الأمانة مجهوداتها في نطاق ١٩ بلدية فرعية ، ومراعاة أعداد المتنزهين وتهيئة مثل هذه المنتزهات لتكون وجهات مفضّلة لقضاء أوقاتهم السعيدة ، بصحبة عوائلهم ، ومنها المرافق العامة والحدائق والمسطحات الخضراء والحرص على توفير عنصر النظافة العامة المستمرة لها.وأكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي مواصلة الأمانة مجهوداتها كافة للاهتمام بتجهيز هذه المرافق ، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية و"البروتوكولات" التي أعلنتها جهات الاختصاص حفاظاً على صحة الجميع وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ومكافحته بكل الطرق والوسائل.ونوّه بأن الأمانة تعمل للحفاظ على هذه المرافق التي تعكس الجمال الطبيعي للمحافظة ، من خلال تكثيف جهودها فيما يتعلق بجاهزية الأماكن السياحية وعمل الصيانة الكاملة للألعاب المنتشرة في المنتزهات حرصاً على خدمة المواطنين والمقيمين والزوار وراحتهم ، والارتقاء بهذا العنصر الجمالي والترفيهي بما يتلاءم مع مكانة محافظة جدة التي يرتادها الزائرون على مدار العام للتنزّه وقضاء الإجازات في مرافقها المختلفة.يذكر أن أعمال أمانة محافظة جدة اليومية شملت تعقيم وتطهير المرافق العامة بالواجهة البحرية والجلسات ، ومعالجة التشوّه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري من خلال نظافة الساحات وتجميل المظهر العام وصيانة الشوارع وإنارتها وتزيينها.// انتهى //21:37ت م0140