مكة المكرمة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأدى حجاج بيت الله الحرام اليوم صلاة العشاء في أجواء إيمانية، وذلك عقب إتمامهم طواف الوداع في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ثاني أيام التشريق.وأكمل حجاج بيت الله الحرام مناسك حجهم وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إضافةً إلى الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.يذكر أن حج هذا العام جرى في ظروف استثنائية واحترازية خاصة، حفاظًا على سلامة الحجاج وحرصًا على عدم انتشار فيروس كورونا.// انتهى //22:54ت م0147