مانيلا 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 2 أغسطس 2020 م واسأعاد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم فرض قيود على الحياة العامة في العاصمة مانيلا ، فى الوقت الذى تجاوزت فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد المئة ألف إصابة.وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روكي إن العاصمة وأربعة أقاليم مجاورة هي بولاكان وكافيت ولاجونا وريزال ستعود إلى ما يعرف محلياً باسم بروتوكول الحجر الصحي المحسن والمعدل للمجتمع لمدة أسبوعين على الأقل من منتصف ليل الثلاثاء.وبموجب البروتوكول، يتم تعليق وسائل النقل العام، ويحظر على الأشخاص الخروج من منازلهم إلا للأمور الأساسية، وتقتصر التجمعات على خمسة أشخاص، ولا يسمح بخدمات تناول الطعام في المطاعم.وقد سجلت الفلبين اليوم 5032 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة 103 آلاف و 185 حالةً.وقالت وزارة الصحة إنه سُجل 20 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة بالفيروس إلى 2059 حالةً.وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 103 آلاف و 185 حالة.وكانت الفرق الطبية قد أرسلت خطاباً للرئيس الفلبيني، طالبت فيه بفرض إجراءات إغلاق لمدة أسبوعين في ظل جهود الحكومة لإعادة فتح الاقتصاد من خلال تخفيف القيود المفروضة في أنحاء البلاد.// انتهى //23:30ت م0151