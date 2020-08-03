ياوندي 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسقتل 18 مدنياً وأصيب 11 آخرون في هجوم شنه تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي شمال الكاميرون.وأفادت المصادر بأن العناصر الإرهابية استخدمت قنبلة يدوية في الهجوم، الذي جرى بقرية نغوتشوي الحدودية مع نيجيريا.وأسفرت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام"منذ سنة 2009 عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.وفي سنة 2015 بدأ التنظيم شن هجمات في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.// انتهى//00:25ت م0159