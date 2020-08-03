أبوجا12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 02 أغسطس 2020 م واسأعلن حاكم مدينة لاغوس العاصمة التجارية والمالية لنيجيريا باباجيد سانو أولو، عن إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الجمعة يوم الجمعة القادم.وأضاف المسؤول النيجيري أنه في إطار التدابير المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، سيتم تحديد الطاقة الاستيعابية للمساجد والكنائس في 50%، داعيا من تتجاوز أعمارهم 65 سنة إلى البقاء في منازلهم.وسجلت لاغوس التي يزيد عدد سكانها على 20 مليون نسمة، أكثر من 15 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها نحو 200 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس في نيجيريا 43 ألف إصابة، بينها أكثر من 879 حالة وفاة.// انتهى//03:35ت م0166