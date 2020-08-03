بكين 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسبلغ إجمالي إيرادات قطاع صناعة الثقافة الصينية 4,02 تريليون يوان (حوالي 575 مليار دولار) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بانخفاض بنسبة 6,2 في المائة على أساس سنوي.وذكر المكتب الوطني للإحصاءات، في أحدث بيانات أصدرها أمس الأحد، أن قطاع الثقافة الصينية شهد تحسنا في الإيرادات مع تراجع تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بشكل تدريجي .واعتمد المكتب، في بياناته، على قياس أداء حوالي 59 ألف شركة ثقافية في جميع القطاعات.وتخطط الصين لتطوير صناعتها الثقافية، لتصبح ركيزة للاقتصاد الوطني عن طريق تحديث هيكلها الصناعي وتعزيز علامات تجارية كبيرة وتعزيز الاستهلاك.// انتهى //06:21ت م0005