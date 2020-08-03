الرياض 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنّئ رئيس النيجر بذكرى الاستقلال.حج استثنائي.. نجاح باهر.بشائر الخير تتوالى.. كورونا ينحسر والحذر مستمر.رابطة العالم الإسلامي: نجاح مميز لخطة الحج.حركة الحجاج تمت بانسيابية عالية ووفق الإجراءات الاحترازية.المملكة تواصل مدّ يد العون للشعب اليمني.2000 متطوع يقدمون التوعية الصحية للمصلين.تعقيم وتطهير المسجد الحرام بعد أداء الحجاج طواف الإفاضة.ضيوف الرحمن: انسيابية الحج صورة تغني عن التعليق.ضيوف الرحمن يتصفحون المكتبة الالكترونية.مستشار رئيس مجلس النواب الليبي لـ« الرياض »: سنقاضي قطر وتركيا على جلب الإرهاب إلى ليبيا.مشاورات مصرية - جزائرية حول الأمن القومي.فرص تنفيذ مخطط الضم الإسرائيلي تتقلص.كورونا يفتك بأميركا الجنوبية والكاريبي.ثلاث نساء مرشحات لتحقيق سابقة سياسية أميركية.// يتبع //06:38ت م0006