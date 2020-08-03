وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الحالة الاستثنائية.. والنجاح التام ) : مع أداء حجاج بيت الله الحرام النسك التي تُعلن ختام هذه الرحلة الإيمانية، فإن ذلـك يعكس تلك الرعاية المعهودة، ويجسّد النجاح المستديم لجهود وتضحيات حكومة المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالـعزيز، وسمو ولـي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله-، في خدمة الحرمين الشريفين ومَن قصدهما.وأضافت : في هـذا الـعام، بذلـت الـدولـة الـغالـي والـنفيس، وضاعفت الدعم والجهود والتخطيط والمتابعة؛ لضمان راحة وأمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال حج 1441 هـ، خاصة مع وجود التحدي الاستثنائي من جائحة كورونا المستجد، والتي طالت بتأثيرها دورة الحياة الطبيعية في مشارق الأرض ومغاربها، ولـكن مع تلـك الجهود المتكاملـة والاستعدادات والـترتيبات الـلازمة، والـتي صاحبتها جاهزية جميع الجهات الـرسمية لخدمة ضيوف الـرحمن؛ لـيؤدوا مناسكهم بسلام آمنين، وفق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.وبينت أن إشادة رابطة العالم الإسلامي تأتي بالنجاح المتميّز لخطة حج هـذا الـعام، والـتي أكدت فيها أن المملكة تعاملت بكفاءة عالية مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، حيث كان الحرص علـى إقامة الـشعيرة مع المحافظة التامة على أعلى معايير السلامة الصحية بين الحجاج، وتأكيد الرابطة في تصريح لأمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الـدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بأن العالم الإسلامي ثمَّن عاليًا التوجيهات الحكيمة لتنظيم حج هذا العام، وإشارته إلى أن الرابطة تلقت تنويه مفتي وعلماء العالم الإسلامي بالخدمات الجليلة المقدَّمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين «يحفظهما الله» ، في سياق شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدين تقديرهم الكامل للحالة الاستثنائية التي وُفِّقت المملكة في إدارة ظرفها الخاص بنجاح تام.وختمت :وما تمَّ رصده في ذات الإطار من إشادات حجاج بيت الله الحرام بما قُدِّم لهم من خدماتٍ نوعيةٍ منذ بدء رحلـة الحج، في ظل هـذه الـظروف الاستثنائية، التي حرصت خلالها المملكة على إقامة شعيرة الحج، وتوفير كل أسباب الـراحة والطمأنينة للحجاج، وتسخير كل وسائل السلامة؛ لـيؤدوا حجهم بسلام آمنين، وغيرها من الإشادات التي تناقلتها وسائل الإعلام الدولية، فهي حيثيات تجسّد أمامنا ملامح مشهد النجاح المتكامل للحج، كما تثبت أن حكومة المملكة، ومهما بلغ سقف التحديات، فهي تفوقه بالحكمة والقدرة والتضحيات// انتهى //06:52ت م0009