طرابلس 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على الوضع الوبائي من فيروس كرونا المنتشر بوتيرة متصاعدة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المفروضةمن قبل السلطات الصحية ، مبينة أن عدد الإصابات وصل إلى 3691 إصابة مؤكدة بينها 2992 حالة نشطة و619 حالة شفاء، فيما توفي 80 شخصًا، محذرة من مغبة عدم التقيد بالتباعد الاجتماعي وعدم التنقل بين المدن الموبوءة.وأشارت إلى الرسالة التي بعثها الجيش الوطني الليبي إلى الولايات المتحدة التي طالب فيها بتدخل دولي وفرض الرقابة على المنافذ البرية والبحرية لمنع أنقرة من إرسال السلاح والمرتزقة السوريين إلى حكومة الوفاق، موضحة أن الرسالة تضمنت ضمن سلسلة مطالب من بينها رفضه التحاور مع تركيا في أي مفاوضات مقبلة، مؤكدة أن قيادة الجيش متمسكة بسحب المرتزقة والميليشيات.وأخبرت الصحف عن لقاء وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وبحثا خلاله الملف الليبي و التطور المستمر للتعاون بين المغرب وإيطاليا ،موضحة تعبير وزير الخارجية الإيطالي عن تقديره للدور المغربي بهدف التوصل إلى حل للأزمة الليبية.وتطرقت إلى الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم في إطار التنسيق الدائم بين البلدين، كما تناولا عدداً من القضايا المؤثرة علي الاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي، والترتيب للقاء قريب فيما بينهما لمواصلة متابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة الملف الليبي .وعرجت صحف ليبيا على تصريحات السفير ماجد عبدالفتاح مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، وتأكيده أن الملف الليبي يشهد أسوأ فتراته بسبب التدخلاتالتركية، وتدفق المقاتلين الأجانب والأسلحة إلى الأراضي الليبية من أطراف مختلفة تهدف لتحقيق مصالح ذاتية سياسية واقتصادية.// انتهى //08:29ت م0011