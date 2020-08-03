المدينة المنورة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - اليوم, تضمن نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والمهد, وبدر, ووادي الفرع .وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة السابعة مساءً .//انتهى//08:32ت م0012