عام / "الأرصاد" : رياح سطحية وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1441/12/13 هـ الموافق 2020/08/03 م واس
المدينة المنورة 12 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - اليوم, تضمن نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والمهد, وبدر, ووادي الفرع .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة السابعة مساءً .
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