نجران 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسهطلت مساء أمس أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وخباش، و بدرالجنوب، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، والخانق، والجفة والحرشف، وهدادة، والساري، والحصينية ، والمنتشر ، والخرعاء ، والوديعة، ومنتزه الثويلة والأجزاء المجاورة لها.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //08:36ت م0013