عام / أمطار على منطقة نجران
الاثنين 1441/12/13 هـ الموافق 2020/08/03 م واس
نجران 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واس
هطلت مساء أمس أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، شملت مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وخباش، و بدرالجنوب، ومراكز بئر عسكر، وعاكفة، والخانق، والجفة والحرشف، وهدادة، والساري، والحصينية ، والمنتشر ، والخرعاء ، والوديعة، ومنتزه الثويلة والأجزاء المجاورة لها.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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08:36ت م
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