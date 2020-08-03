بيروت 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الترقب التي تسود الساحة السياسية مع ورود معلومات عن اتجاه جدي لدى وزير الخارجية ناصيف حتي لتقديم استقالته اليوم إلى رئيس الوزراء في حين واصل عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفاعه في ظل مخاوف من بلوغ الذروة في نهاية شهر أغسطس الجاري.وتحدثت عن شن المقاتلات الحربية للاحتلال الإسرائيلي أمس سلسلة غارات جوية على مواقع عدة في قطاع غزة أسفرت عن حدوث أضرار مادية دون التبليغ عن وجود إصابات.وأخبرت صحف الاثنين عن إعلان وزارة الخارجية المصرية أمس أنها تعتبر قيام سفينة تركية بأعمال مسح في البحر المتوسط اعتداء على سيادتها وتشكل انتهاكا واعتداء على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط.ولفتت الانتباه إلى إعلان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إجراء انتخابات عامة مبكرة في السادس من يونيو 2021م في حين رحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق بهذا الإعلان .وأشارت إلى إعلان السلطات الأفغانية أمس أنها قتلت أسد الله أوراكزي القيادي في تنظيم داعش الإرهابي في عملية أمنية بالقرب من جلال أباد شرق أفغانستان.وتطرقت صحف بيروت إلى إشارة منظمة الصحة العالمية أمس أن مستوى المخاطر العالمية لفيروس كورونا المستجد مرتفع للغاية، داعية إلى استجابة وطنية وإقليمية ودولية استعدادا لجائحة طويلة الأمد.// انتهى //09:03ت م0018