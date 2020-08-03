القاهرة 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم المباحثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.وأشارت إلى تضامن مصر مع السودان إثر إنهيار سد "بوط" بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، وأسفر عن تدمير مئات المنازل، وتأكيد مصر وقوفها إلى جانب الأشقاء في السودان لمواجهة تداعيات الحادث.ورصدت صحف الاثنين تطورات الأزمة الليبية، مشيرة إلى وجود خلافات كبيرة بين الميليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الذين تم نقلهم من تركيا إلى ليبيا، وتشييد تركيا "منظقة خضراء" في العاصمة طرابلس.وعرجت صحف القاهرة على الإستراتيجية الجديدة التي كشفت عنها قيادة العمليات المشتركة بالعراق لملاحقة تنظيم داعش الإرهابي وأنها مبنية على الأسس الاستخباراتية من خلال تفعيل الجهد الاستخباري الأمني لملاحقة الخلايا الإرهابية.وأنبأت عن خروج آلاف المتظاهرين في احتجاجات حاشدة بمدن إسرائيلية عدة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من منصبه بسبب تهم الفساد المنسوب له وفشله في إدارة أزمة كورونا.وتناقلت صحف مصر تأكيد منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا لا يزال يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، ولا توجد نهاية بعد افي لأفق لأزمة كورونا التي أصابت ما يقرب من 18 مليون شخص وقتلت أكثر من 686 ألف شخص.// انتهى //09:06ت م0019