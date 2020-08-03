غزة 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واساستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، مواقع عدة في مناطق مختلفة بقطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في غزة، أن طائرة استطلاع حربية إسرائيلية بدون طيار استهدفت موقعين غرب وجنوب محافظة خانيونس ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما، فيما قصفت طائرات حربية موقع أخر بصاروخين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.واستهدفت طائرات الاحتلال موقعًا آخر غرب محافظة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران بداخله.// انتهى //10:32ت م0024