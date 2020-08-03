طوكيو 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واساستهلت الأسهم اليابانية تعاملاتها اليوم على ارتفاع مدعومة بتراجع الين أمام الدولار وارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية.وصعد مؤشر (نيكي) القياسي بمقدار 38ر485 نقطة، ما نسبته 24ر2 في المئة، ليغلق عند مستوى 38ر22195 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقا بنسبة 78ر1 في المئة، ما يعادل 58ر26 نقطةلينهي تداولاته عند مستوى 62ر1522 نقطة.// انتهى //10:53ت م0027