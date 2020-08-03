موسكو 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسسجلت السلطات الروسية، اليوم، 5394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 856 ألفا و264 إصابة.وأوضح المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في بيان، أن 3420 شخصاً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 653 ألفا و593 شخصًا، فيما سُجلت 79 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 14207 حالات.// انتهى //11:26ت م0033