كييف 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 03 أغسطس 2020 م واسسجلت أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، 990 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إضافة إلى 13 حالة وفاة جديدة.وأوضح نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا في بيان، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 73 ألفا و158 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1738 حالة وفاة، بينما تماثل للشفاء 39 ألفا و876 حالة حتى الآن.// انتهى //11:39ت م0034