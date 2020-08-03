المدينة المنورة 13 ذوالحجة 1441ھ الموافق 3 أغسطس 2020م واسكشفت أمانة المدينة المنورة عن إشرافها خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1441هـ عن ذبح وسلخ 13.926من الأغنام و49 من الإبل و36 من البقر وذلك وفقاً للخطة التشغيلية المعتمدة .وأوضحت الأمانة أن إجراءات الذبح والسلخ في المسالخ ونقاط الذبح المؤقتة والمطابخ المرخصة تتم وفق إجراءات صحية تشمل الكشف البيطري قبل وبعد الذبح ، بالإضافة إلى وجود جزارين مؤهلين وضمان آلية الذبح حسب الطريقة الصحيحة في بيئة نظيفة وآمنة مع التخلص الآمن من مخلفات الذبح وذلك حفاظاً على صحة وسلامة اللحوم والتأكد من وصولها للمستفيد بطريقة صحيحة وآمنة .ودعت أمانة المنطقة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى بلدية عبر القنوات المعتمدة التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى وذلك عبر مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للتعامل معهاوفق الأنظمة والتعليمات .// انتهى //11:54ت م0038